Sujetos roban en tienda de autoservicio en Morelia [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del domingo pasado, alrededor de las 21:00 horas, un establecimiento Circle K ubicado sobre la calle Guadalupe Victoria fue asaltado por dos sujetos armados, quienes despojaron a los empleados del dinero en caja.
El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y fue dado a conocer este martes para denunciar los hechos; en el visual se observa a los delincuentes entrar al establecimiento con armas de fuego y actuar con rapidez para llevarse el efectivo.
De acuerdo con una publicación en redes sociales por parte de la página “Revolución Social”, el robo ocurrió sin que se reportaran personas lesionadas.
"Te recomendamos que en tu negocio nunca tengas tanto dinero en caja, no mantengas objetos de valor a la vista, las ratas están a la orden del día", advierte el mensaje que acompaña el video difundido.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre la detención de los presuntos responsables ni el monto exacto de lo robado.
rmr