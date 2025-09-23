Sujetos roban en tienda de autoservicio en Morelia [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del domingo pasado, alrededor de las 21:00 horas, un establecimiento Circle K ubicado sobre la calle Guadalupe Victoria fue asaltado por dos sujetos armados, quienes despojaron a los empleados del dinero en caja.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y fue dado a conocer este martes para denunciar los hechos; en el visual se observa a los delincuentes entrar al establecimiento con armas de fuego y actuar con rapidez para llevarse el efectivo.