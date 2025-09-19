Sujetos queman Oxxo en Zamora; fuego causa daños menores

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Sujetos desconocidos intentaron incendiar un Oxxo del fraccionamiento Altamira al lanzar una bomba molotov dentro del inmueble, luego de que presuntamente también asaltaran el negocio.

El hecho fue reportado al C5i minutos antes de las 18:00 horas de este viernes, por lo que a la calle Naciones Unidas se movilizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Civil, quienes confirmaron el reporte.

Momentos después arribaron integrantes de Protección Civil Municipal y Bomberos, quienes realizaron maniobras de enfriamiento y ventilación para desalojar el humo.