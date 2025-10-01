Sujetos matan a un hombre y se enfrentan contra policías; hay dos oficiales heridos, en Uruapan

Según los primeros datos, fue cerca de las 23:00 horas cuando se reportó el homicidio de un hombre en una vivienda de la calle Carlos Salazar, en la 28 de Octubre, donde los responsables huyeron a bordo de una camioneta cerrada de color gris.

Derivado del asesinato los municipales implementaron un operativo en busca de los homicidas, ubicando la unidad fue ubicada en la calle Manuel Pérez Coronado, del barrio de La Magdalena, en este lugar los delincuentes se enfrentaron a tiros con los patrulleros, resultando dos elementos lesionados, quienes fueron trasladados a distintos hospitales.

Los sicarios huyeron con rumbo al norte de la ciudad y se internaron a la colonia Francisco J. Múgica y Cuauhtémoc, en las faldas del cerro de la Cruz, sitio que en el que se desplegó un operativo de los 3 niveles de gobierno sin que hasta el momento se tenga reporte de alguna detención.

Mientras que el lugar del homicidio fue acordonado para dar paso a las investigaciones por parte de la Fiscalía Regional de Justicia. Sin que fuera revelada la identidad fallecido.

rmr