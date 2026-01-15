Sujetos asaltan joyería en plaza de Uruapan y desatan pánico con disparos

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves, delincuentes asaltaron una joyería ubicada en la concurrida Plaza Ágora, donde realizaron varios disparos, provocando pánico entre comerciantes y clientes que se resguardaron en distintos establecimientos y en la tienda de autoservicio Walmart.

De acuerdo con la información preliminar, cerca de las 13:30 horas, al menos dos sujetos ingresaron a la joyería Bizarro, donde amagaron a los encargados y se apoderaron de una importante cantidad de mercancía. Posteriormente, realizaron varios disparos y escaparon a bordo de una motocicleta de color rojo.