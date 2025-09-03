Sujetos armados roban vehículo afuera de banco en Calzada La Huerta de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Unos sujetos, con lujo de violencia, robaron un vehículo en Calzada La Huerta de Morelia; los delincuentes realizaron disparos para amedrentar al dueño del automotor, quien afortunadamente no sufrió lesiones.
Autoridades policiales informaron lo anterior y agregaron que el hecho ocurrió durante la noche del martes al exterior de la sucursal Banamex, ubicada en la colonia Cosmos.
La situación fue reportada a la Policía Morelia, cuyos elementos acudieron al sitio, obtuvieron las características del automotor y realizaron una búsqueda en diferentes zonas para localizarlo.
La unidad en mención es una camioneta Ford Territory, color blanco, con la terminación de matrícula 258-C.
