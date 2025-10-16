Sujetos armados irrumpen en barbería y matan a dos, en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres que se encontraban en una barbería fueron ejecutados a balazos la tarde de este jueves, en la colonia Tierra y Libertad, al oriente de la ciudad de Uruapan.

Fue minutos después de las 12:00 horas, cuando varios sujetos armados arribaron a bordo de una camioneta hasta el negocio ubicado sobre la calle Plan de Ayutla esquina con Agave, donde descendieron y abrieron fuego contra los dos masculinos.

El ataque fue reportado al número de emergencias 911, acudiendo paramédicos de primera respuesta y de Protección Civil Municipal, quienes al tratar de auxiliar a los agraviados confirmaron que ambos habían muerto. De los fallecidos se ignoran sus identidades.

Oficiales de la Guardia Civil acordonaron la zona donde quedaron regados varios casquillos percutidos y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran los correspondientes actos de investigación.

rmr