Sufre ataque a balazos y muere camino al hospital en Puruándiro

Puruándiro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue agredido a balazos, sufrió graves lesiones y murió en el trayecto a un hospital. El hecho ocurrió la tarde de este lunes en la cabecera municipal de Puruándiro, informaron autoridades policiales.

El ataque sucedió sobre la calle José Valdovinos, ubicada en la colonia Lomas del Agua Tibia. Hasta el sitio llegaron elementos policiacos y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado y lo trasladaron en ambulancia al Hospital del IMSS Bienestar, donde falleció antes de ser ingresado.

La situación fue notificada a la Fiscalía Regional, cuyos agentes realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

En la escena del crimen, los peritos localizaron 12 casquillos percutidos calibre .223 y uno calibre .9 milímetros, además aseguraron una motocicleta Italika FT150TS, color verde, sin placa.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque.

agm