Sucede en Morelia un segundo percance vial de motociclista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El accidente de una motocicleta que se registró sobre la calle Manuel Muñíz, cerca de la Plaza Carrillo, al sur de Morelia, está involucrado un automóvil, informaron autoridades policiales.

El suceso aconteció sobre el Periférico Paseo de la República, frente a Casa Michoacán, donde una moto KDM, color naranja se impactó contra la parte frontal de un coche Dodge Attitude, color guinda, con placa PG7006B.

Trascendió que el piloto del comentado motociclo responde al nombre de Ángel, él resultó lesionado y fue auxiliado por unos rescatistas. Asimismo, unos agentes de Tránsito efectuaron las acciones conducentes y retiraron ambas unidades del camino.

