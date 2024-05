Sube a cuatro fallecidos por accidente de autobús de la banda musical "La Traketera Ardiente"

Mientras que los sobrevivientes son, Francisco R., C., Erik R., C., Felipe S., S., de 21 años de edad, Miguel Ángel N., C., de 19 años de edad, Luis Enrique N., E., de 30 años de edad, así como Salvador S., N., de 22 años de edad.

Así como Giovanni P., A., de 38 años de edad, Pedro B., A., de 18 años de edad, José Juan N., E., de 27 años de edad, de los otros afectados se desconoce su identidad ya que fueron trasladados en un vehículo particular.

Unos patrulleros otorgaron seguridad perimetral en la escena de los hechos y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas.

Los bomberos de Tangancícuaro y Chilchota utilizaron su herramienta para liberar los cadáveres de la unidad siniestrada, después los cuerpos fueron llevados por peritos criminalistas a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor; entre los ahora finados está el chofer del autobús, indicaron las fuentes.

Por último, se conoció que el citado grupo musical es originario de la comunidad de Ahuirán, perteneciente al municipio de Paracho, el cual se dirigía a la población de Tzirio, al parecer por cuestiones de trabajo, pero en el trayecto ocurrió el incidente.

