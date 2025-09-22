SSP destruye seis campamentos y asegura dos vehículos en Zirahuén

Por la tarde, elementos de la Guardia Civil fueron atacados por presuntos civiles armados en una zona serrana de la localidad de Zirahuén, lo que derivó en una fuerte movilización con apoyo de la Subsecretaría de Investigación Especializada, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGE.

Durante el operativo fueron destruidos los seis campamentos clandestinos y se aseguraron dos camionetas, una de la marca Chevrolet y otra Ford, mismas que quedaron a disposición de la autoridad competente.