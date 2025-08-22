SSP asegura 4 fusiles, 4 vehículos y municiones en Operación Apatzingán: SSP

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional aseguraron cuatro armas largas, cuatro vehículos, dos de estos con reporte de robo, y municiones, como resultado de las labores por el esquema preventivo Operación Apatzingán.

Fue en la localidad de Cenobio Moreno de este municipio, donde los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano, decomisaron tres camionetas marca Nissan y una de la marca Ford; tras verificar los antecedentes de las unidades se corroboró que dos cuentan con reporte de robo.