SSP asegura 4 fusiles, 4 vehículos y municiones en Operación Apatzingán: SSP

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional aseguraron cuatro armas largas, cuatro vehículos, dos de estos con reporte de robo, y municiones, como resultado de las labores por el esquema preventivo Operación Apatzingán.
Fue en la localidad de Cenobio Moreno de este municipio, donde los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano, decomisaron tres camionetas marca Nissan y una de la marca Ford; tras verificar los antecedentes de las unidades se corroboró que dos cuentan con reporte de robo.
En su interior aseguraron tres armas de fuego calibre 5.56 milímetros y una calibre 7.62X39 milímetros, además 86 cartuchos útiles y cinco cargadores; mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto con los automotores.
Con Operación Apatzingán, la SSP y las instituciones de los tres órdenes de gobierno trabajan a favor del bienestar de la ciudadanía para garantizar la seguridad en la región de Tierra Caliente.
RYE