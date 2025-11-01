Sobrino de Hipólito Mora y su esposa, la pareja asesinada en “La Ruana”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La pareja que fue localizada asesinada a balazos dentro de un domicilio de la Tenencia de Felipe Carrillo Puerto La Ruana, tras el reporte de un enfrentamiento armado, ha sido identificada extraoficialmente, se trataría de un sobrino de Hipólito Mora, ex líder autodefensa y su esposa.

El fallecido respondía al nombre de Alejandro Torres Mora, alias “Cano Mora”, cuyo cadáver junto con el de su cónyuge Blanca, fueron localizados dentro de una vivienda de la calle Mártires de Uruapan en la colonia centro de dicha localidad, luego del reporte de un enfrentamiento armado en la zona.

Lo anterior fue confirmado vía telefónica por Guadalupe Mora, jefe de tenencia de “La Ruana” y tío del ahora occiso, mismo que señaló: “de que era mi sobrino, si era mi sobrino no lo niego y de que andaba en malos pasos, también andaba en malos pasos, tampoco lo niego, pero aquí cada quien es responsable de sus actos”.

Sobre las versiones de que “Cano” se enfrentó contra fuerzas federales Lupe Mora detalló: “no fue con el Ejército, fueron los viagras los que llegaron y le tumbaron la puerta a puros balazos y los mataron a los dos, a ella no tenían que haberla matado ella no tiene nada que ver, si hubiera habido niños hasta los niños iban a matar por lo que veo. No tenían por que matar a su esposa”.

De acuerdo con las autoridades, durante las diligencias realizadas por la Fiscalía Regional de Justicia, junto al cuerpo de Alejandro se aseguró un arma corta y a unos metros un fusil AK-47.

Aparentemente durante el despliegue de la Base de Operaciones Interinstitucionales se da una agresión armada por parte del grupo delictivo “Los Viagras”, donde resultó lesionado el policía Diego Armando T., mismo que posteriormente fue canalizado a una clínica local y posteriormente a un hospital en Apatzingán, donde se reporta estable.

Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado continua con las investigaciones sobre estos violentos hechos con la finalidad de esclarecerlos y permanece en espera de que los cuerpos sean reclamados oficialmente en el Servicio Médico Forense.

BCT