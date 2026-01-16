Sicarios irrumpen en vivienda de Uruapan y matan a un joven

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven fue asesinado a balazos por sujetos que irrumpieron violentamente en un domicilio ubicado en la colonia Los Lagos, aledaña a Tejerías y Río Volga, al oriente de la ciudad de Uruapan.

Fue la tarde de este viernes cuando se reportó la agresión armada en un inmueble de la calle San Judas Tadeo, lo que movilizó a oficiales de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, pero los responsables ya habían huido al parecer a bordo de un vehículo.

De igual forma acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron el deceso de un masculino que presentaba al menos 4 impactos de bala; su identidad es ignorada solo se sabe que tenía entre 25 y 30 años de edad.