Sicarios atacan taller de motos en Cotija; hay dos muertos y un menor herido

Cotija, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos fallecidos y un menor herido fue el saldo que dejó un ataque armado en un taller de reparación de motocicletas, en pleno Centro del municipio de Cotija.

De acuerdo con la información recabada en la labor reporteril, se pudo conocer que la tarde del jueves desconocidos armados arribaron a un establecimiento ubicado sobre la avenida Francisco I. Madero y dispararon en contra de los presentes.

Al enterarse de la agresión, hasta el sitio se trasladaron oficiales de la Policía Municipal y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de Daniel Alejandro B., de 24 años.

En tanto, a una clínica local fueron trasladados el señor Leonel G., de 60 años, y un adolescente de 17 años; sin embargo, momentos después el adulto falleció, mientras que el menor fue canalizado de urgencia a un hospital de Los Reyes.

Personal especializado de la Fiscalía General del Estado se movilizó al sitio del ataque para realizar las diligencias respectivas y, al concluir con las actuaciones iniciales, acudió al sanatorio. Hasta el momento, el móvil del crimen es desconocido.

