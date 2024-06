Sicarios asesinan a cuatro mujeres y dos bebés en León; GN había realizado cateo minutos antes

Antes de la masacre, el inmueble había sido inspeccionado por elementos de la Guardia Nacional, aunque los motivos de dicha inspección no han sido esclarecidos. Según información del periódico AM, versiones extraoficiales sugieren que los militares acudieron al sitio tras recibir una denuncia por presunta venta de sustancias ilícitas. Sin embargo, la corporación no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto.

Vecinos de la zona relataron que durante el ataque se escucharon al menos 15 disparos. En el lugar se encontraron casquillos de arma corta y larga, y la escena del crimen fue entregada a los peritos para su análisis.

Las fuerzas de seguridad lanzaron un operativo de búsqueda para capturar a los responsables, pero hasta la mañana del 10 de junio no se ha reportado ninguna detención. La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE) se ha sumado a las indagatorias para esclarecer las circunstancias del multihomicidio. Se espera que las autoridades expliquen si existe alguna conexión entre la inspección de la Guardia Nacional y el ataque que siguió poco después.

