Sexagenario muere tras sufrir infarto mientras jugaba fútbol en Morelia

Sucedió en las instalaciones de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, conocidas como "Canchas de Policía y Tránsito"
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adulto mayor sufrió un infarto cuando jugaba fútbol y murió en las instalaciones de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, ubicadas frente a la colonia Sentimientos de la Nación, informaron fuentes policiales.

Lo anterior ocurrió la tarde de este sábado en la cancha 25. Al sitio acudieron patrulleros locales y paramédicos de Rescate, quienes confirmaron el deceso del individuo, identificado como Armando, de 64 años de edad.

Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones correspondientes.

