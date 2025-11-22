Sexagenario muere tras sufrir infarto mientras jugaba fútbol en Morelia

Lo anterior ocurrió la tarde de este sábado en la cancha 25. Al sitio acudieron patrulleros locales y paramédicos de Rescate, quienes confirmaron el deceso del individuo, identificado como Armando, de 64 años de edad.

Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones correspondientes.

BCT