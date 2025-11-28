Sergio Adem Argueta murió tras caer de lo alto de su casa en Morelia, confirman

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sergio Adem Argueta, político y empresario, falleció tras accidentalmente caer desde la azotea de su domicilio ubicado en la colonia Lomas de Vista Bella, al sur de Morelia, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió la mañana de este viernes en el mencionado inmueble, situado en la calle Michuacan. Al enterarse del incidente, acudieron patrulleros y paramédicos, pero el masculino ya no contaba con signos vitales.

La situación fue reportada a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se hicieron cargo de las averiguaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

Versión extraoficial del incidente

De manera extraoficial se supo que Adem Argueta había subido a lo alto de su casa para limpiar unos paneles solares, cuando en determinado momento sucedido la tragedia.

Cargos públicos que ocupó

Sergio Adem Argueta era arquitecto de profesión y se desempeñó como coordinador regional de INCO Constructora Infonavit. También ocupó el cargo de secretario de Urbanismo y Obras Públicas de Morelia, además fue delegado del Infonavit en Michoacán.

