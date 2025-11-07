Segundos de tensión: tráiler y autobús casi chocan de frente en la Siglo XXI [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales se difundió un video en el que se documenta el tenso momento en que un tráiler de la empresa Castores y un autobús de pasajeros estuvieron a punto de chocar de frente en la Autopista Siglo XXI, una de las vialidades con mayor número de siniestros viales en el estado.

En las imágenes captadas por una cámara a bordo (dashcam) con fecha del 7 de noviembre de 2025, se observa cómo ambas unidades pesadas circulaban por un tramo de un solo carril por sentido, y una maniobra de rebase a alta velocidad casi termina en tragedia.

El tráiler, identificado con el logotipo de la empresa "Paquetería Castores", invadió el carril contrario justo cuando el autobús circulaba en dirección opuesta.