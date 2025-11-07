Segundos de tensión: tráiler y autobús casi chocan de frente en la Siglo XXI [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales se difundió un video en el que se documenta el tenso momento en que un tráiler de la empresa Castores y un autobús de pasajeros estuvieron a punto de chocar de frente en la Autopista Siglo XXI, una de las vialidades con mayor número de siniestros viales en el estado.
En las imágenes captadas por una cámara a bordo (dashcam) con fecha del 7 de noviembre de 2025, se observa cómo ambas unidades pesadas circulaban por un tramo de un solo carril por sentido, y una maniobra de rebase a alta velocidad casi termina en tragedia.
El tráiler, identificado con el logotipo de la empresa "Paquetería Castores", invadió el carril contrario justo cuando el autobús circulaba en dirección opuesta.
Usuarios señalan la peligrosidad de la vialidad, apodada coloquialmente como “la carretera de la muerte” debido al alto índice de accidentes fatales registrados en los últimos años.
SHA