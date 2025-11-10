Secuestraron a hombre en Morelia y lo mataron en Tarímbaro; les dan 50 años de cárcel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra dos hermanos, responsables del secuestro y homicidio de un hombre, ocurrido en el año 2020, en esta capital.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa.

Se trata de Néstor C. y Jesús Adrián C., quienes secuestraron y privaron de la vida a Hugo G.

En juicio oral, un agente del Ministerio Público demostró que el 25 de octubre de 2020, Hugo G. caminaba sobre la avenida Michoacán, en la colonia Las Margaritas, cuando fue alcanzado por los tripulantes de un vehículo Toyota, tipo Prius, color gris, que, tras cerrarle el paso, descendieron de la unidad para “amagarlo con un arma de fuego y obligarlo a subir a la unidad”.

Al día siguiente, personal de la triada investigadora fue informado sobre el hallazgo de un cuerpo, mismo que fue ubicado en la localidad de Las Espigas, municipio de Tarímbaro, a donde acudieron para llevar a cabo las actuaciones correspondientes, lográndose establecer que se trataba de Hugo G.

La Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso reunió datos de prueba sobre la participación de los hermanos Néstor C. y Jesús Adrián C., quienes fueron detenidos con base en una orden de aprehensión y vinculados a proceso.

Tras concluir el desfile probatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento los encontró culpables y emitió fallo condenatorio en su contra, sentenciándolos a 50 años de prisión, así como al pago por concepto de la reparación del daño.

