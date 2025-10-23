Se reportan enfrentamientos en Tepalcatepec; escuelas activan protocolos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves se reportaron intensos enfrentamientos armados en distintas comunidades del municipio de Tepalcatepec, Michoacán, específicamente en las localidades de Los Olivos y Cholula, lo que generó alarma entre habitantes y paralizó diversas actividades.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales y medios ciudadanos, los hechos habrían sido protagonizados por grupos rivales del crimen organizado, con intercambios de disparos que se escucharon incluso cerca de la cabecera municipal. Algunas versiones no confirmadas mencionan posibles víctimas mortales, aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades.