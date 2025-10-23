Se reportan enfrentamientos en Tepalcatepec; escuelas activan protocolos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves se reportaron intensos enfrentamientos armados en distintas comunidades del municipio de Tepalcatepec, Michoacán, específicamente en las localidades de Los Olivos y Cholula, lo que generó alarma entre habitantes y paralizó diversas actividades.
De acuerdo con publicaciones en redes sociales y medios ciudadanos, los hechos habrían sido protagonizados por grupos rivales del crimen organizado, con intercambios de disparos que se escucharon incluso cerca de la cabecera municipal. Algunas versiones no confirmadas mencionan posibles víctimas mortales, aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades.
Usuarios en redes difundieron videos y mensajes alertando sobre la situación, mientras que habitantes reportaron el cierre de comercios y suspensión de actividades escolares. Entre los mensajes compartidos, se hace referencia a que algunas escuelas optaron por activar protocolos de seguridad, resguardando a estudiantes y personal educativo dentro de los planteles.
Una de las instituciones afectadas fue el CBTA 70, que a través de su cuenta oficial informó que sus estudiantes se encuentran a salvo dentro del plantel. Sin embargo, solicitaron a los padres de familia mantener la calma y seguir únicamente los canales oficiales para futuras actualizaciones.
La dirección del CBTA pidió precaución a quienes decidan recoger a sus hijos, recomendando hacerlo de forma ordenada.
