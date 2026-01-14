Se registran dos choques en la Madero Oriente de Morelia; hay un lesionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos accidentes vehiculares se registraron la tarde de este miércoles en distintos puntos de la avenida Francisco I. Madero Oriente de Morelia, hechos que dejaron un herido leve y daños materiales, comentaron fuentes de rescate.
El primer incidente tuvo lugar a la altura de la colonia Vasco de Quiroga, casi esquina con la calle 8 de Mayo, a cuadra y media de la avenida Tata Vasco y de la gasolinera Ppza Rica. Se trató de un choque entre un auto particular Volkswagen y un camión de pasajeros de la Ruta Conurbados.
En el sitio se presentaron unos oficiales de vialidad, mismos que realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.
La otra situación ocurrió a la altura de Ciudad Industrial, en la salida a Charo, donde dos autos y un tractocamión protagonizaron una colisión por alcance y una persona sufrió contusiones, por fortuna no de gravedad.
Unos paramédicos acudieron al mencionado sitio para atender al afectado. Además unos agentes de Tránsito se encargaron del estudio técnico de la eventualidad y pidieron una grúa, la cual retiró las unidades siniestradas.
