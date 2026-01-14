Se registran dos choques en la Madero Oriente de Morelia; hay un lesionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos accidentes vehiculares se registraron la tarde de este miércoles en distintos puntos de la avenida Francisco I. Madero Oriente de Morelia, hechos que dejaron un herido leve y daños materiales, comentaron fuentes de rescate.

El primer incidente tuvo lugar a la altura de la colonia Vasco de Quiroga, casi esquina con la calle 8 de Mayo, a cuadra y media de la avenida Tata Vasco y de la gasolinera Ppza Rica. Se trató de un choque entre un auto particular Volkswagen y un camión de pasajeros de la Ruta Conurbados.