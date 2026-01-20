Se registran dos accidentes en Morelia; hay 3 heridos

El primer hecho ocurrió sobre la avenida Francisco J. Mújica, casi esquina con José Silva Herrera, a la altura de la colonia Felícitas del Río. Se trató de un choque entre una motocicleta y un automóvil Nissan Sentra, clr arena, con placas PTX783A.

Como resultado, el conductor de la moto quedó herido, el fue auxiliado por paramédicos. Asimismo, unos oficiales de Seguridad Vial de la Guardia Civil se encargaron del peritaje correspondiente.

La otra situación sucedió sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 22, cerca de la Tenencia de Tiripetío. En el sitio, una camioneta Toyota Avanza se salió de la carpeta asfáltica, cayó a una cuneta central y chocó contra un árbol.

Una mujer y un hombre, ambos de la tercera edad, terminaron malheridos, ellos fueron ayudados por socorristas del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y Ambumed, quienes los canalizaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

Agentes de Tránsito efectuaron el estudio técnico del incidente y solicitaron una grúa para retirar el carro siniestrado, con número de matrícula PGZ417C.

