Se registran dos accidentes en la Siglo XXI; solo hay lesionados leves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En menos de una hora, el personal de emergencias atendió dos percances vehiculares ocurridos este sábado en distintos puntos del tramo Uruapan-Pátzcuaro de la autopista Siglo XXI. Afortunadamente, en ambos casos los conductores resultaron con lesiones leves.

El primer accidente fue a la altura del kilómetro 78, en el municipio de Salvador Escalante. En el sitio, los paramédicos atendieron a Sonia M., de 66 años de edad, quien viajaba en una Honda CRV con placas PUK-797-C. La mujer fue valorada, y no tiene lesiones que comprometan su salud.