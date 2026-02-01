Se registran bloqueos en Buenavista por desaparición de familiares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo se registraron al menos dos bloqueos en la carretera Apatzingán–Tepalcatepec, a la altura del municipio de Buenavista Tomatlán, por parte de habitantes que denunciaron la presunta desaparición de algunos familiares.

Las movilizaciones incluyeron la colocación de lonas con mensajes dirigidos a autoridades locales y cuerpos policiales, en demanda de la localización de personas presuntamente no localizadas en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como “La Ruana”.

El primero de los cierres se ubicó cerca del Panteón Municipal; el segundo, en el acceso a la cabecera municipal, frente a un conocido hotel. En ambos puntos, los manifestantes —algunos con el rostro cubierto— atravesaron vehículos para impedir el paso vehicular.