Se registran bloqueos en Buenavista por desaparición de familiares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo se registraron al menos dos bloqueos en la carretera Apatzingán–Tepalcatepec, a la altura del municipio de Buenavista Tomatlán, por parte de habitantes que denunciaron la presunta desaparición de algunos familiares.
Las movilizaciones incluyeron la colocación de lonas con mensajes dirigidos a autoridades locales y cuerpos policiales, en demanda de la localización de personas presuntamente no localizadas en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como “La Ruana”.
El primero de los cierres se ubicó cerca del Panteón Municipal; el segundo, en el acceso a la cabecera municipal, frente a un conocido hotel. En ambos puntos, los manifestantes —algunos con el rostro cubierto— atravesaron vehículos para impedir el paso vehicular.
Las lonas desplegadas exigían la presentación con vida de familias originarias de La Ruana, sin aportar información oficial como fichas de búsqueda o denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Cabe recordar que durante diciembre pasado se reportaron protestas similares en esa región, vinculadas también a casos de personas no localizadas. Más recientemente, el 12 de enero se reportó la privación de la libertad de seis personas, quienes fueron localizadas sin vida horas más tarde en el municipio de Apatzingán.
rmr