Se registran ataques a casetas de Policía de Buenavista; no hay víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tranquilidad nocturna en la cabecera municipal de Buenavista se quebró anoche con el tableteo de armas de fuego de grueso calibre que apuntaban hacia casetas de vigilancia de la Policía local con el objetivo de arrebatar la vida.

Eran las 22:35 horas cuando las primeras detonaciones se dejaron escuchar desde puntos elevados en las orillas del pueblo. Los objetivos fueron claros: las casetas de la salida hacia Tepalcatepec y la del acceso a Apatzingán, estratégicas en una región marcada desde hace años por la disputa criminal.

Desde esos puestos, los agentes repelieron la agresión sin que se registraran lesionados ni bajas. “Los disparos venían de lejos, no se veía a nadie”, reportaron vía radio los uniformados que, parapetados en sus posiciones, contestaron el ataque hasta que los tiros cesaron.

El fuego duró apenas unos minutos: de las 22:35 a las 22:44 horas. Pero el eco del enfrentamiento permaneció en la memoria de quienes, desde sus casas, escucharon la violencia repentina que irrumpió en la noche.

Ante lo sucedido, el Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Civil reforzaron la vigilancia, aunque al cierre de esta información no había detenidos. Todo indica que se trató de una ofensiva lanzada desde la oscuridad para medir fuerzas en un territorio donde la guerra entre el Cártel de Tepalcatepec y sus aliados, Los Templarios, contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, apoyado por Los Viagras, mantiene a la población en vilo.

La agresión fue breve, pero dejó la sensación latente de que la disputa sigue abierta, que Buenavista continúa siendo uno de los epicentros del pulso criminal en Tierra Caliente, donde la violencia se enciende de manera súbita y, al cesar, deja la incertidumbre y la zozobra de la población flotando en el aire.

