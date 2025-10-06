Se registran 2 robos con violencia en Morelia; víctimas pierden fuertes sumas de dinero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 6 de octubre de 2025, se registraron dos robos con violencia en distintos puntos de la ciudad de Morelia; en ambos casos, los delincuentes utilizaron motocicletas, según informaron fuentes cercanas a las autoridades policiales.

Iba a depositar dinero y hampones le salen al paso

El primer caso ocurrió en la zona de Altozano, donde una mujer que se dirigía a depositar 550 mil pesos en efectivo fue interceptada por sujetos a bordo de una motocicleta negra. Los agresores la amagaron con un arma de fuego y la despojaron del dinero, para luego huir con rumbo desconocido.

La víctima solicitó ayuda al número de emergencias y posteriormente acudieron elementos policiales, quienes le indicaron que debía presentar la denuncia correspondiente.

Retira efectivo y bandidos se lo quitan

Más tarde, durante la tarde del mismo día, otro hecho similar se registró cuando individuos en motocicleta interceptaron a un automovilista y, a punta de pistola, le arrebataron 300 mil pesos en efectivo que momentos antes había retirado de una sucursal bancaria.

El atraco ocurrió en el cruce de las calles Sánchez de Tagle y Ana María Gallaga, cerca del Colegio Plancarte, en los límites de las colonias Centro y Cuauhtémoc.

Según versiones preliminares, la víctima logró alcanzar la motocicleta de los presuntos responsables y la impactó con su vehículo; sin embargo, los agresores lograron escapar corriendo, junto con otro cómplice que también iba en moto.