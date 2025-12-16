Se registran 2 percances de tránsito en Morelia; hay 3 heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes se registraron dos hechos de tránsito en diferentes sitios de la ciudad de la capital michoacana, los cuales dejaron tres personas lesionadas, una de ellas un oficial municipal, informaron fuentes de rescate y policiales.

El primer percance ocurrió sobre la calle Francisco Márquez, en la colonia Chapultepec Norte, donde un motopatrullero de la Policía de Morelia resultó herido tras sufrir un accidente.