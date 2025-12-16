Se registran 2 percances de tránsito en Morelia; hay 3 heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes se registraron dos hechos de tránsito en diferentes sitios de la ciudad de la capital michoacana, los cuales dejaron tres personas lesionadas, una de ellas un oficial municipal, informaron fuentes de rescate y policiales.
El primer percance ocurrió sobre la calle Francisco Márquez, en la colonia Chapultepec Norte, donde un motopatrullero de la Policía de Morelia resultó herido tras sufrir un accidente.
En el sitio se presentaron compañeros del mencionado agente, quienes le brindaron apoyo junto con paramédicos y posteriormente lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica.
El segundo percance tuvo lugar sobre la avenida Miguel Hidalgo, al norte de la capital michoacana, donde dos motociclistas quedaron heridos derivado de un derrape.
Los motoristas fueron atendido por socorristas, mientras que policías de vialidad realizaron el peritaje respectivo.
RYE-