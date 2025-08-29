Se registran 2 choques en Morelia; uno involucró a presunta camioneta de la SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com)- Dos choques vehiculares se registraron durante la tarde de este viernes en diferentes puntos de la capital michoacana, hechos que dejaron un herido y varios daños materiales, indicaron fuentes allegadas al tema.

Uno de los incidentes ocurrió sobre el nuevo camino hacia las instalaciones del C5, ubicadas en el fraccionamiento Villas del Pedregal, al poniente de la ciudad. Se trató de una colisión entre una camioneta con tanque de agua y una camioneta blanca, al parecer de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sin balizar.