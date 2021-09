Se registran 2 accidentes viales en Morelia y en Tarímbaro

En tanto, en la carretera Morelia-Salamanca dos vehículos protagonizaron un aparatoso choque y quedaron a un costado del Autohotel “Los Agaves”, localizado a la altura de la calle José María Morelos en la demarcación de Tarímbaro. Unos guardias nacionales se hicieron cargo de los peritajes respectivos para determinar responsabilidades. No hubo víctimas.

Debido a estos accidentes las autoridades policiales y de auxilio exhortaron a la ciudadanía en general a manejar sus automotores con precaución para evitar tragedias. Pidieron a la gente no conducir en estado de ebriedad, no manejar y ver el teléfono celular y no pilotar sus vehículos cansados.

SJS