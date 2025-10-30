Se registran 2 accidentes vehiculares en la México-Guadalajara

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos accidentes de tránsito se registraron la tarde de este jueves en diferentes puntos de la autopista México-Guadalajara, dentro del territorio de Zinapécuaro, hechos que dejaron daños materiales, comentaron fuentes allegadas al tema.

Los percances ocurrieron en los kilómetros 193 y 197, respectivamente, uno de ellos cerca de la comunidad de Santa Mónica y otro en las inmediaciones de la población de Santa Cruz.