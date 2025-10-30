Se registran 2 accidentes vehiculares en la México-Guadalajara

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos accidentes de tránsito se registraron la tarde de este jueves en diferentes puntos de la autopista México-Guadalajara, dentro del territorio de Zinapécuaro, hechos que dejaron daños materiales, comentaron fuentes allegadas al tema.
Los percances ocurrieron en los kilómetros 193 y 197, respectivamente, uno de ellos cerca de la comunidad de Santa Mónica y otro en las inmediaciones de la población de Santa Cruz.
En uno de los incidentes participaron un autobús de turismo y un camión de paquetería y mensajería. La otra colisión aparentemente fue protagonizada por tres tractocamiones, uno de ellos de paquetería.
Las referidas eventualidades afectaron el paso fe otros automotores. Agentes de vialidad se encargaron de los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades.
RYE