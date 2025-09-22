Volcadura en la carretera Morelia–Uruapan complica el tránsito

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró un accidente vehicular tipo volcadura sobre la carretera Morelia–Uruapan, específicamente en el kilómetro 53+500 del tramo Pátzcuaro–Uruapan, informaron autoridades federales.

De acuerdo con un reporte del Centro SICT Michoacán, un automóvil particular terminó volcado sobre uno de sus costados, aparentemente tras perder el control en una curva.

Personal de auxilio vial ya se encuentra en el sitio, brindando atención a los ocupantes del vehículo y realizando labores para liberar la vialidad.