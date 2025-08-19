Se registra tiroteo entre delincuentes en zona serrana de Araró, Zinapécuaro

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde-noche de este martes 19 de agosto de 2025 se registró una balacera entre presuntos delincuentes en un paraje serrano de la población de Araró, en el municipio de Zinapécuaro, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en las inmediaciones del sitio conocido como "El Milagro", ubicado cerca de los límites con el estado de Guanajuato. Habitantes de la zona alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

En respuesta, elementos de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) se movilizaron al lugar para restablecer el orden y realizar recorridos de vigilancia en busca de los presuntos responsables del hecho.

agm