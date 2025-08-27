Se registra tercer choque esta mañana en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles se registraron tres accidentes viales en distintos puntos de Morelia, hechos que dejaron una persona herida y diversos daños materiales, confirmaron autoridades de seguridad y rescate.

De acuerdo con reportes policiales, los percances se dieron en este orden:

🚗 07:10 horas – Libramiento Norponiente

Un auto Chevrolet Spark blanco salió intempestivamente de la carretera a la altura de la colonia Lago 1, cerca de la Macroplaza Estadio, e impactó contra un árbol en el camellón central.

La conductora, identificada como Dana, de 19 años, sufrió contusiones menores y fue atendida por paramédicos en el lugar, sin requerir hospitalización.