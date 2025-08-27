Se registra tercer choque esta mañana en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles se registraron tres accidentes viales en distintos puntos de Morelia, hechos que dejaron una persona herida y diversos daños materiales, confirmaron autoridades de seguridad y rescate.
De acuerdo con reportes policiales, los percances se dieron en este orden:
🚗 07:10 horas – Libramiento Norponiente
Un auto Chevrolet Spark blanco salió intempestivamente de la carretera a la altura de la colonia Lago 1, cerca de la Macroplaza Estadio, e impactó contra un árbol en el camellón central.
La conductora, identificada como Dana, de 19 años, sufrió contusiones menores y fue atendida por paramédicos en el lugar, sin requerir hospitalización.
🚛 Libramiento Nororiente – Curva de la Técnica 65
Un camión refresquero que intentaba incorporarse desde avenida Río Grande golpeó el costado izquierdo de un auto particular. El choque no dejó personas lesionadas, solo daños materiales.
🏍️ Avenida Camelinas esquina con Solidaridad
Minutos después, un automóvil y una motocicleta chocaron en este cruce vial. El motociclista resultó herido, por lo que fue atendido por los cuerpos de auxilio.
Los tres accidentes provocaron afectaciones viales en las zonas señaladas. Elementos de Tránsito y Vialidad exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente durante las horas de mayor flujo en el libramiento.
RYE