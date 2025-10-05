Se registra nuevo ataque armado contra caseta policial en Buenavista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo por la tarde se registró un nuevo ataque armado contra una caseta de vigilancia de la Policía Municipal de Buenavista, Michoacán. El hecho ocurrió alrededor de las 16:20 horas, sobre la carretera Buenavista-Apatzingán, a la altura del balneario El Encanto.

De acuerdo con el reporte policial, sujetos armados dispararon contra la infraestructura sin que se reportaran personas lesionadas ni daños en vehículos oficiales.

El ataque provocó una fuerte movilización de elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano, quienes recorrieron caminos rurales en busca de los agresores, sin resultados confirmados hasta el cierre de esta edición.

Segundo ataque en menos de 24 horas

Este es el segundo incidente violento contra la Policía Municipal en menos de 24 horas. La noche anterior, un comando armado atacó una base policial cerca del panteón municipal, dejando un saldo de tres personas fallecidas —dos agentes identificados como Catalina G. y Gonzalo F., y un civil que transitaba por la zona, Adán N.— así como una mujer lesionada, Bertha G., quien fue trasladada a un hospital.