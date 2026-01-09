Se registra incendio esta tarde en domicilio de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes se reportó un incendio activo en la calle Tirio, ubicada en la colonia Ciudad Jardín, en la capital michoacana, de acuerdo con información del C5 Michoacán.

En respuesta al siniestro, cuerpos de emergencia ya se encuentran en el lugar para atender la situación y evitar la propagación del fuego.

Hasta el momento no se han detallado las causas del incendio ni si hay personas afectadas.

Ante el riesgo que representa la presencia de humo y la circulación de unidades de rescate, autoridades emitieron recomendaciones para la población:

Evitar transitar por la zona.

Permitir el paso libre a los vehículos de emergencia.

Si se encuentra cerca del lugar, mantener puertas y ventanas cerradas.

Las autoridades recordaron que en caso de emergencia se puede solicitar apoyo al número 9-1-1.