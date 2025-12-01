Se registra incendio en colonia Ejidal 3 Puentes de Morelia; solo hubo daños materiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio registrado en un domicilio ubicado en Paseo de la Joya número 27, en la colonia Ejidal 3 Puentes de esta ciudad, movilizó a elementos de Protección Civil Michoacán la mañana de este lunes.

De acuerdo a la dependencia estatal, el siniestro fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

Sin embargo, la persona habitante del inmueble fue atendida por presentar una crisis nerviosa derivada del incidente.

Las autoridades confirmaron que el fuego únicamente provocó daños materiales y exhortaron a la ciudadanía a revisar con regularidad sus instalaciones eléctricas, así como a evitar la sobrecarga de contactos, con el fin de prevenir este tipo de incidentes.