Se registra flamazo por fuga de gas en la colonia Industrial de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este sábado se registró una fuga de gas L.P. que provocó un flamazo al interior de un domicilio de la colonia Industrial, sin que, por fortuna, se reportaran personas heridas.

Vecinos de la calle Guillermo Prieto alertaron al servicio de emergencias por un fuerte olor a gas que emanaba de una vivienda ubicada entre las vialidades Nocupétaro y Platino. Minutos después se presentó un flamazo.

Elementos de la Policía Morelia arribaron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad para proteger a los habitantes. Posteriormente, personal de bomberos atendió de forma oportuna la situación y, tras controlar el incidente, procedieron a ventilar el inmueble.