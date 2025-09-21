Se registra enfrentamiento entre criminales en el centro de Queréndaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este domingo se registró un enfrentamiento entre grupos criminales rivales en la calle Cuauhtémoc de la colonia Centro de la cabecera municipal de Queréndaro, indicaron autoridades policiales.

Durante el intercambio de disparos la fachada de un domicilio quedó perjudicada por las balas, además en el exterior había líquido hemático y al parecer restos de masa encefálica, por lo que se presume hubo lesionados y posiblemente fallecidos, los cuales se sospecha fueron retirados por los propios involucrados en la contienda.

En el sitio se presentaron unos patrulleros, quienes acordonaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de emprender las investigaciones correspondientes.