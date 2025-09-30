Se registra enfrentamiento en Villas del Pedregal; reportan un oficial herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes se registró un tiroteo entre elementos policiales y delincuentes en el fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado al poniente de Morelia, hecho que dejó un oficial herido, al parecer de la Guardia Nacional (GN), de acuerdo con la información preliminar.

La confrontación ocurrió en las inmediaciones de la base de la GN, en la avenida Metales, cerca de calle Samario.