Se registra doble accidente de tractocamiones en libramiento de Morelia; uno terminó semi-volcado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un doble accidente vehicular protagonizado por dos tractocamiones de Grupo Ortiz generó caos vial la mañana de este martes en periférico, a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza, en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con información de RED 113, los vehículos circulaban en caravana en dirección del estadio "Morelos "hacia el distribuidor vial de la salida a Salamanca. Al llegar al punto ubicado frente a la colonia El Realito, uno de los tráileres intentó evitar chocar por alcance contra otra unidad, por lo que dio un volantazo, salió del camino y terminó parcialmente volcado dentro de una cuneta del desagüe pluvial. La cabina resultó con severos daños.