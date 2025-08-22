Se registra choque-volcadura de camioneta en la Siglo XXI

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta volcó tras chocar contra un muro de contención central de la autopista Siglo XXI, en el tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que afortunadamente los ocupantes del referido transporte resultaron ilesos.
El accidente se registró durante la tarde de este viernes aproximadamente en el kilómetro 66+480 de la citada vialidad, en las inmediaciones de la caseta de cobro Zirahuén, dentro del municipio de Salvador Escalante.
Se apreció que la unidad siniestrada es una pick up doble cabina, color blanco.
La situación fue reportada al número de emergencias, después acudieron rescatistas y patrulleros, éstos últimos se encargaron del peritaje respectivo y solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado.
RYE