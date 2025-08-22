Se registra choque-volcadura de camioneta en la Siglo XXI

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta volcó tras chocar contra un muro de contención central de la autopista Siglo XXI, en el tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que afortunadamente los ocupantes del referido transporte resultaron ilesos.

El accidente se registró durante la tarde de este viernes aproximadamente en el kilómetro 66+480 de la citada vialidad, en las inmediaciones de la caseta de cobro Zirahuén, dentro del municipio de Salvador Escalante.