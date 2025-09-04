Se registra choque entre auto y combi en la avenida Periodismo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves se registró un accidente vial en la avenida Periodismo, a la altura del cruce con Gaspar de Villa Diego, en Morelia.

De acuerdo con el reporte del C5 Michoacán, en el percance estuvieron involucrados al menos un vehículo particular y una camioneta de transporte.

Hasta el momento no se han confirmado lesionados de gravedad, aunque la circulación se ve afectada en la zona.