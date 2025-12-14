Se registra choque de auto y taxi sobre la Morelia-Quiroga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque entre un taxi y un vehículo particular se registró durante la noche de este domingo sobre kilómetro 32 de la carretera Morelia–Quiroga, informaron autoridades policiales.

El percance tuvo lugar en los límites del municipio de Morelia con la región de Tzintzuntzan, en las inmediaciones de las poblaciones de El Correo y El Tigre.