Nota Roja

Se registra accidente vial frente al Poliforum de Morelia

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas del incidente
Se registra accidente vial frente al Poliforum de Morelia
FOTOGRAMA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles se registró un accidente vial sobre la avenida Guadalupe Victoria, a la altura del Poliforum de Morelia, lo que está generando afectaciones en la circulación de la zona.

A través de una publicación, el C5 Michoacán alertó a conductores y conductoras a manejar con precaución, ya que el flujo vehicular es lento y se observan unidades detenidas en la glorieta.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas del incidente.

Recomendación vial

Se sugiere tomar vías alternas si se dirige hacia el sur de la ciudad o zona Centro desde Villas del Pedregal o Av. Madero Poniente, debido a la congestión vehicular en esta importante arteria.

El C5 mantiene vigilancia en la zona y se espera mayor información por parte de Tránsito Municipal.

SHA

Poliforum
Accidente vial
Avenida Guadalupe Victoria

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com