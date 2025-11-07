Se registra accidente sobre la Morelia-Pátzcuaro esta mañana de viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El chofer de un camión de carga resultó levemente herido cuando su unidad volcó tras caer en la cuneta central de la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron fuentes de rescate.

El aparatoso accidente se registró durante la mañana de este viernes, en las cercanías de la Tenencia de Santiago Undameo, municipio de Morelia. Varios automovilistas reportaron la situación al número de emergencias 911.