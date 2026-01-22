Se registra accidente este jueves en el periférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves se reportó un accidente vial sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura de la colonia Sentimientos de la Nación, en la capital michoacana.

De acuerdo con información del C5i Michoacán, el incidente ocurrió cerca del entronque con el antiguo camino a La Huerta.

En la zona se observó movilización de personal de tránsito vehicular parcialmente afectado, pero no se dieron detalles del percance.

Se recomienda a quienes transitan por esta vía extremar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, optar por rutas alternas mientras se restablece el flujo normal de circulación.

RYE-