Se registra accidente en Madero Poniente rumbo al Centro Histórico

El percance ocurrió a la altura del cruce con Av. Cointzio y mantiene afectada la circulación vehicular hacia el Centro Histórico de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este miércoles se registró un accidente vial sobre la avenida Madero Poniente, a la altura del cruce con la avenida Cointzio, en dirección al Centro Histórico de Morelia, informaron autoridades del C5 Michoacán.

El incidente provocó complicaciones en la circulación vehicular en la zona, por lo que se exhorta a los conductores a manejar con precaución y, de ser posible, optar por rutas alternas mientras se realizan las maniobras correspondientes para liberar la vía.

A través de sus redes sociales, el C5 Michoacán emitió una alerta vial, recordando que la seguridad en carretera depende también de la prevención y manejo responsable de los automovilistas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre posibles lesionados o las causas del accidente.

Accidente vial
Avenida Cointzio
C5 Michoacán

