Se incendia Vocho en pleno Centro Histórico de Morelia; ciudadanos evitan tragedia

Una falla mecánica provocó el fuego; transeúntes ayudaron a sofocar las llamas antes de que el auto fuera consumido
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un Vocho amarillo se incendió del área del motor derivado de una falla mecánica en el Centro Histórico de Morelia, hecho que únicamente dejó daños materiales, trascendió en la labor noticiosa.

La eventualidad ocurrió durante la noche de este miércoles en la intersección de las calles Luis Moya y 20 de Noviembre, en las cercanías del Jardín de Villalongín y de la Fuente de las Tarascas.

Unas personas auxiliaron al conductor del mencionado vehículo y sofocaron la lumbre. Afortunadamente, las llamas no se extendieron al resto de la unidad.

