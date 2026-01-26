Se incendia vivienda en la colonia Ana María Gallaga de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que atendió esta mañana el reporte de un incendio en una vivienda ubicada sobre Periférico Paseo de la República, en la colonia Ana María Gallaga en Morelia.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas a causa del siniestro. Sin embargo, no se detallaron las causas del incendio ni los daños materiales que dejó a su paso.