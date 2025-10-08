Se incendia vehículo sobre la carretera Pátzcuaro–Morelia

Lagunillas, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este miércoles se registró el incendio de un vehículo sobre la carretera federal Pátzcuaro–Morelia, a la altura de la gasolinera de Cristo Rey, en el municipio de Lagunillas, informó el C5 Michoacán.

A través de redes sociales, la autoridad emitió una alerta vial debido a la presencia del siniestro sobre la vía, que ocasionó movilización de cuerpos de emergencia y posibles afectaciones al tránsito vehicular.

Hasta el momento, no se ha informado si hay personas lesionadas ni las causas que originaron el fuego. Se recomienda a quienes transiten por la zona tomar rutas alternas y conducir con extrema precaución, especialmente por la baja visibilidad nocturna y lo resbaloso del asfalto.